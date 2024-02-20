

В Грузии опасаются, что Саакашвили повторит судьбу Навального

20.02.2024 21:01





По мнению члена «Национального движения» Эки Саркеулидзе, смерть российского оппозиционного политика Алексея Навального повысила риск убийства Михаила Саакашвили.



Об этом она заявила сегодня, 20 февраля, на пленарном заседании Парламента Грузии.



Эка Саркеулидзе провела параллель между последними днями жизни Навального и нынешним состоянием Михаила Саакашвили и заявив, что перед смертью Навальный «выглядел обнадеживающе». Она призвала президента Саломе Зурабишвили проявить мужество и помиловать Саакашвили, чтобы спасти Грузию от реальной опасности.



«Давайте вспомним 2012 год, когда этого хладнокровного убийцу [Путина] спросили о Михаиле Саакашвили. Он ответил журналисту, напомните, когда в Грузии выборы. Таков был его ответ, и мы очень скоро будем на пороге выборов, и, конечно, желания Путина в отношении Михаила Саакашвили неудовлетворены», — заявила она.



По мнению Саркеулидзе, сейчас не имеет никакого значения, кто и как в Грузии относиться к Саакашвили. Ведь когда Путин открыто говорит о нем как о своем враге, мнения оппонентов Саакашвили отходят на второй план. «Международное сообщество полностью осознает возникающие риски и опасности», — добавила она.



«Кроме Михаила Саакашвили, он [Путин] не считает врагом ни одного представителя «Грузинской мечты». Поэтому риск убийства находящегося в «Вивамед» [Саакашвили] сегодня вполне реален. Если судить по тому, что он выглядит лучше, чем раньше, то хочу напомнить, что Навальный накануне смерти выглядел обнадеживающе, но на следующий день общественности было объявлено, что он умер от тромба. Мы недалеки от этой опасности.



Поэтому я обращаюсь к Саломе Зурабишвили — либо страх перед Путиным как хладнокровным убийцей, либо ваша решительность… Сделайте шаг и спасите Грузию от реальной опасности», — заявила Эка Саркеулидзе.







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