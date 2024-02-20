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В ходе визита в Брюссель Ираклий Кобахидзе провел встречу с Шарлем Мишелем


20.02.2024   22:08


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках своего визита в Брюссель провел встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

По сообщению пресс-службы премьер-министра Грузии, стороны обсудили процесс вступления Грузии в Евросоюз и повестку реформ Грузии на этом пути.

На встрече Ираклий Кобахидзе отметил, что его первый визит в Брюссель после назначения на пост премьер-министра является демонстрацией приоритетности вступления правительства Грузии в Евросоюз. Глава правительства поблагодарил Шарля Мишеля за поддержку и отметил, что Грузия ценит личное участие и поддержку президента Европейского совета в процессе вступления в Евросоюз. Со своей стороны Шарль Мишель поздравил Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра и пожелал ему успехов.

На встрече также обсуждалась политическая ситуация в Грузии. По словам премьер-министра, правительство Грузии уже направило приглашение миссии ОБСЕ-БДИПЧ по наблюдению за выборами и правительство обеспечит свободные, справедливые и прозрачные выборы.

Стороны обсудили текущую ситуацию на оккупированных территориях Грузии. Премьер-министр поблагодарил Евросоюз за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и отметил необходимость более активного участия Евросоюза в процессе мирного урегулирования российско-грузинского конфликта.

На встрече основное внимание уделялось обстановке безопасности и вызовам в регионе и мире. Ираклий Кобахидзе и Шарль Мишель обсудили пути решения существующих вызовов.


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