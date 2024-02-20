Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Боррель: мы не слышали призывов о «втором фронте», никто не воспринял это всерьез


20.02.2024   22:13


Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявил, что никто в Евросоюзе не слышал призывов некоторых официальных лиц Украины о «втором фронте», а то, что было сказано, отметил он, «этого всерьез никто не воспринял».

Верховный представитель ЕС добавил, что у Грузии и Украины должны быть наилучшие отношения, потому что от их конфронтации выигрывает только Россия.

«Мы хотим, чтобы у Грузии и Украины были лучшие отношения, и единственное, о чем мы можем говорить, это о том, что только Россия выигрывает от их конфронтации. Поэтому в этих отношениях должно присутствовать благоприятное расположение.

О «втором фронте» можно сказать следующее: это долгая история, никто не воспринял это всерьез, и мы не слышали никаких призывов по этому поводу ни от Украины, ни от других лиц», — заявил он.

На что премьер Грузии Ираклий Кобахидзе ответил, что о «втором фронте» было сделано «несколько» заявлений со стороны официальных лиц Украины.

«К сожалению, было сделано несколько заявлений о втором фронте со стороны официальных представителей украинского правительства. Секретарь Совета Безопасности, советник президента — эти заявления было печально слышать», — отметил Кобахидзе и подчеркнул, что у Грузии «четкая позиция» по Украине.

На заявление Борреля отреагировали в Тбилиси. Лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе даже засомневался, верным ли был синхронный перевод во время трансляции совместной пресс-конференции в Брюсселе.

«В очень неловкое положение попадают даже люди в ЕС, когда им приходится по-разному комментировать то, что мы слышали собственными ушами. Например, то, что Данилов действительно призывал Грузию ко второму фронту. Было так или нет? Вы ведь все подтверждаете, что так было», — заявил Мдинарадзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна