

Боррель: мы не слышали призывов о «втором фронте», никто не воспринял это всерьез

20.02.2024 22:13





Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявил, что никто в Евросоюзе не слышал призывов некоторых официальных лиц Украины о «втором фронте», а то, что было сказано, отметил он, «этого всерьез никто не воспринял».



Верховный представитель ЕС добавил, что у Грузии и Украины должны быть наилучшие отношения, потому что от их конфронтации выигрывает только Россия.



«Мы хотим, чтобы у Грузии и Украины были лучшие отношения, и единственное, о чем мы можем говорить, это о том, что только Россия выигрывает от их конфронтации. Поэтому в этих отношениях должно присутствовать благоприятное расположение.



О «втором фронте» можно сказать следующее: это долгая история, никто не воспринял это всерьез, и мы не слышали никаких призывов по этому поводу ни от Украины, ни от других лиц», — заявил он.



На что премьер Грузии Ираклий Кобахидзе ответил, что о «втором фронте» было сделано «несколько» заявлений со стороны официальных лиц Украины.



«К сожалению, было сделано несколько заявлений о втором фронте со стороны официальных представителей украинского правительства. Секретарь Совета Безопасности, советник президента — эти заявления было печально слышать», — отметил Кобахидзе и подчеркнул, что у Грузии «четкая позиция» по Украине.



На заявление Борреля отреагировали в Тбилиси. Лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе даже засомневался, верным ли был синхронный перевод во время трансляции совместной пресс-конференции в Брюсселе.



«В очень неловкое положение попадают даже люди в ЕС, когда им приходится по-разному комментировать то, что мы слышали собственными ушами. Например, то, что Данилов действительно призывал Грузию ко второму фронту. Было так или нет? Вы ведь все подтверждаете, что так было», — заявил Мдинарадзе.





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