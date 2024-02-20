

«Радио Свобода» объявлена «нежелательной» в России

20.02.2024 22:23





Генпрокуратура объявила американскую компанию Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) «нежелательной организацией». Информация об этом появилась на сайте Минюста.



Что это значит. Статус «нежелательной организации» может получить любая иностранная или международная негосударственная организация, которая, по версии российских властей, несет угрозу «основам конституционного строя» России, а также обороноспособности или безопасности страны. Конкретных критериев для признания «нежелательной организацией» нет.



По закону за участие в деятельности «нежелательной организации» в первый раз грозит административное ответственность. Максимальное наказание — штраф до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 100 тысяч рублей. За повторное участие в деятельности «нежелательной организации» россиян могут судить по уголовной статье, им будет грозить до 4 лет лишения свободы.



Гражданам России, как считают медиаюристы из «Сетевые свобод», может быть опасно распространять или ставить ссылки на материалы «нежелательной организации», так как это могут счесть «участием в деятельности». Помимо этого сайты изданий, которые цитируют материалы «нежелательных организаций», может заблокировать Роскомнадзор.



Почему это важно. Генпрокуратура признала «нежелательной» юрлицо «Радио Свободы», которая работает в десятках стран, в том числе в России и Грузии. Грузинский филиал корпорации — Radio Tavisupleba, которая пишет о грузинской политике и происшествиях.



В частности, Radio Tavisupleba рассказывала, как работают камеры наблюдения в Грузии, почему мэрия Тбилиси потратила 6,5 млн лари на праздничные мероприятия в честь Нового года, а также что посол ЕС думает об отношениях Грузии и России.



Также про грузинскую политику на русском языке пишет проект «Радио Свободы» — ежедневная информационно-аналитическая программа «Эхо Кавказа»,.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





