

Грузия может присоединиться к Единой роуминговой зоне Евросоюза

20.02.2024 22:32





Грузия может присоединиться к Единой роуминговой зоне Евросоюза. Это позволит сократить стоимость услуг связи для граждан Грузии в ЕС



Об этом 20 февраля заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархели на совместной пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Грузии Иракли Кобахидзе.



Детали. По словам Вархели, власти Грузии быстро сделали все зависящее от них, чтобы страну включили в единую роуминговую зону ЕС. Интеграция позволит снизить стоимость роуминга для граждан Грузии, которые приезжают, живут и работают в Евросоюзе. Конкретные сроки вступления еврокомиссар не назвал.



Кроме того, Вархели сказал, что Грузия и ЕС договорились ускорить работу по выполнению девяти рекомендаций Евросоюза, имплементации экономического и инвестиционного плана и проведению экономических реформ в Грузии.



Вархели заявил, что ЕС уже мобилизовал 1,9 миллиарда евро для Грузии. Эти средства, по его словам, пойдут на развитие энергетики, транспорта, доступа к финансам, экологии и социальной сферы. Также еврокомиссар подчеркнул, что один из главных совместных проектов Грузии и ЕС — это прокладка электрического кабеля по дну Черного моря.



Контекст. В декабре 2023 года Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС — в Европарламенте выдвинули девять требований, которые страна выполнить для продолжения евроинтеграции.



Какие именно требования должна выполнить Грузия при получении статуса кандидата в ЕС, читайте в разборе Paper Kartuli.





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