

Грузия не будет вводить антироссийские санкции - премьер Кобахидзе

20.02.2024 22:55





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил возможность присоединения Тбилиси к санкциям против России.



"В отношении санкций против России у нас есть очень четкая позиция. Мы не вводим санкции, и по этому поводу у нас есть весьма сильные аргументы", - сказал Кобахидзе в Брюсселе на совместной пресс-конференции с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.



"Мы очень твердо поддерживаем Украину политически, оказываем немалую гуманитарную помощь, имеем очень тесные отношения с украинским народом. Нас огорчают заявления отдельных официальных лиц Украины об открытии в Грузии "второго фронта", в их числе секретаря Совета безопасности, советника президента", - сказал Кобахидзе, отвечая на соответствующий вопрос.



Боррель со своей стороны сообщил, что в ЕС никто серьезно не отнесся к заявлениям о возможном вовлечении Грузии в военный конфликт с Россией, отметив, что там "не слышали призывов об этом ни из Украины и ни от отдельных лиц".



"Мы заинтересованы в наилучших отношениях между Грузией и Украиной, так как напряженностью в этих отношениях пользуется лишь Россия. Никто серьезно не воспринял заявления об открытии в Грузии "второго фронта". Мы не слышали призывов об этом ни из Украины и ни от отдельных лиц", - заявил Боррель.





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