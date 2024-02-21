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Основатель телеканала Mtavari представит общественности новую партию в марте


21.02.2024   10:08


Основатель телеканала Mtavari Ника Гварамия планирует представить общественности свою партию в марте. На данном этапе все еще продолжаются консультации с разными оппозиционными партиями, в том числе с Никой Мелия, и «Гирчи – большей свободы», заявил Ника Гварамия заявил в эфире TV Pirveli:

«Мы абсолютно сознательно не выступать отдельным фронтом, чтобы не нанести вред интересам единства. Я считаю «Лело» очень важным актором. Нино Ломджария — это мое большое желание, находиться там, где будет и Нино.

У этих людей есть ценность, думаю, что у каждого есть ценность и у нас тоже, и я думаю, что мы можем сделать много чего, мы можем стать теми, кто изменит ситуацию, в том числе и в этом единстве. В целом мы можем набрать выше 25%, это как минимум второй показатель», — сказал Ника Гварамия.

Ранее грузинский медиаменеджер и основатель оппозиционного телеканала Mtavari Arkho опубликовал фото в соцсети, на котором отражен рабочий процесс новой партии. Членами нового оппозиционного объединения, судя по фото, будут некоторые бывшие представители «Нацдвижения» и различных НПО.


Источник: СОВА
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