|
|
|
Основатель телеканала Mtavari представит общественности новую партию в марте
21.02.2024 10:08
Основатель телеканала Mtavari Ника Гварамия планирует представить общественности свою партию в марте. На данном этапе все еще продолжаются консультации с разными оппозиционными партиями, в том числе с Никой Мелия, и «Гирчи – большей свободы», заявил Ника Гварамия заявил в эфире TV Pirveli:
«Мы абсолютно сознательно не выступать отдельным фронтом, чтобы не нанести вред интересам единства. Я считаю «Лело» очень важным актором. Нино Ломджария — это мое большое желание, находиться там, где будет и Нино.
У этих людей есть ценность, думаю, что у каждого есть ценность и у нас тоже, и я думаю, что мы можем сделать много чего, мы можем стать теми, кто изменит ситуацию, в том числе и в этом единстве. В целом мы можем набрать выше 25%, это как минимум второй показатель», — сказал Ника Гварамия.
Ранее грузинский медиаменеджер и основатель оппозиционного телеканала Mtavari Arkho опубликовал фото в соцсети, на котором отражен рабочий процесс новой партии. Членами нового оппозиционного объединения, судя по фото, будут некоторые бывшие представители «Нацдвижения» и различных НПО.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна