

Основатель телеканала Mtavari представит общественности новую партию в марте

21.02.2024 10:08





Основатель телеканала Mtavari Ника Гварамия планирует представить общественности свою партию в марте. На данном этапе все еще продолжаются консультации с разными оппозиционными партиями, в том числе с Никой Мелия, и «Гирчи – большей свободы», заявил Ника Гварамия заявил в эфире TV Pirveli:



«Мы абсолютно сознательно не выступать отдельным фронтом, чтобы не нанести вред интересам единства. Я считаю «Лело» очень важным актором. Нино Ломджария — это мое большое желание, находиться там, где будет и Нино.



У этих людей есть ценность, думаю, что у каждого есть ценность и у нас тоже, и я думаю, что мы можем сделать много чего, мы можем стать теми, кто изменит ситуацию, в том числе и в этом единстве. В целом мы можем набрать выше 25%, это как минимум второй показатель», — сказал Ника Гварамия.



Ранее грузинский медиаменеджер и основатель оппозиционного телеканала Mtavari Arkho опубликовал фото в соцсети, на котором отражен рабочий процесс новой партии. Членами нового оппозиционного объединения, судя по фото, будут некоторые бывшие представители «Нацдвижения» и различных НПО.



Источник: СОВА

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