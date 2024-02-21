

Визит премьер-министра Грузии в Брюссель продолжается

21.02.2024 10:59





Визит премьер-министра Грузии в Брюссель продолжается и сегодня состоится встреча премьер-министра с президентом Европарламента Робертой Метсола, - об этом сообщил глава представительства Грузии в Евросоюзе, посол Грузии в Королевстве Бельгия и Великом герцогстве Люксембург Вахтанг Махароблишвили.



По его словам, разговор коснется новых шагов и возможностей, которые принесло Грузии предоставление статуса кандидата в ЕС.



«Естественно, что разговор вновь и вновь будет касаться решения декабря прошлого года и новых шагов и возможностей, которые принесло декабрьское решение, в частности, предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС. Конечно, на всех этих этапах и в процессе будет подчеркиваться роль и значение Европарламента, важность его поддержки. Конечно, как в Грузии, так и в Евросоюзе этот год важен в контексте выборов. Есть выборы Европарламента, а также парламентские выборы в Грузии. Соответственно, стороны будут говорить о данной теме и подчеркнут ее важность», - сказал Вахтанг Махароблишвили.





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