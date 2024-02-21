

Президент Грузии наложит вето на «поправки в Избирательный кодекс»

21.02.2024 11:09





Парламентское большинство приняло поправки в Избирательный кодекс, противоречащие 9 рекомендациям Венецианской комиссии и Евросоюза. С принятыми изменениями процесс комплектования ЦИК стал полностью фиктивным и подстроенным лишь под политические интересы правящей партии, - говорится в заявлении, распространенном администрацией президента Грузии.



Как говорится в заявлении, президент Грузии наложит вето на «изменения в Избирательном кодексе» так же, как на любой закон, который не согласуется с европейским путем страны.



«Сегодня, когда новый премьер-министр находится в Брюсселе с первым международным визитом и когда в стране международная наблюдательная миссия, парламентом Грузии, правящим большинством, приняты изменения в Избирательный кодекс, которые противоречат как Венецианской комиссии, так и девяти рекомендациям ЕС.



Вместо главы и членов избирательной комиссии, отобранных и избранных широким консенсусом, с принятыми изменениями процесс комплектования ЦИК стал полностью фиктивным, подстроенным под политические интересы правящей партии.



Создался риск, что выборы проведет однопартийная, пристрастная и контролируемая правящей партией избирательная администрация, а это вызовет недоверие к процессу как в обществе, так и международном сообществе.



Как неоднократно говорила президент Грузии, она наложит вето на поправки в Избирательный кодекс, как и на любой закон, который не согласуется с европейским путем страны», - говорится в заявлении.





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