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Оливер Вархели рассказал об итогах заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС
21.02.2024 11:12
В рамках экономического и инвестиционного плана Грузии мы мобилизовали инвестиции в размере 1,9 миллиарда евро, - заявил еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархели на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС.
«Что касается экономического и инвестиционного плана, я думаю, мы можем быть удовлетворены тем, что уже мобилизовали инвестиции в размере 1,9 миллиарда евро. Эти средства будут вложены в такие сектора, как энергетика, транспорт, доступ к финансам, малый и средний бизнес, защита окружающей среды, права человека и развитие. Это те инвестиции, которые уже увеличивают количество рабочих мест и стимулируют местный экономический рост. Я думаю, что у этого плана еще больше потенциала, и мы договорились использовать его еще быстрее», - заявил Оливер Вархели.
Кроме того, Оливер Вархели отметил, что проект черноморского электрокабеля и широкополосного интернет-кабеля можно считать самым значительным и наиболее ощутимым проектом.
По словам Вархели, на встрече также обсуждались транспортные связи, в которых Грузия имеет большой потенциал и для этого необходимо обновить портовую инфраструктуру Грузии.
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