|
|
|
Кобахидзе: У нас очень твердая позиция в отношении Украины - мы решительно поддерживаем ее политически
21.02.2024 11:20
У нас очень твердая позиция в отношении Украины - мы ее решительно поддерживаем ее политически, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос украинского журналиста о «втором фронте» на пресс-конференции в Брюсселе.
«К сожалению, украинское правительство и официальные лица сделали несколько заявлений относительно второго фронта. Это были председатель Совета безопасности Украины и советники президента, что весьма печально. Но я должен сказать, что у нас очень твердая позиция в отношении Украины – мы решительно поддерживаем Украину политически. Оказываем гуманитарную помощь. У нас особые дружеские отношения с украинским народом…Что касается нашей политики в отношении санкций, то и тут у нас очень четкая позиция. Мы не вводим санкции и на этот счет у нас есть веские аргументы. В то же время Грузия не используется для уклонения от санкций. Так что, еще раз, наши позиции очень прочны, и наша политическая поддержка в отношении Украины очень сильна, исходя из той особой дружбы, которая существует между грузинским и украинским народами», - сказал Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна