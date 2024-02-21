

Кобахидзе: У нас очень твердая позиция в отношении Украины - мы решительно поддерживаем ее политически

21.02.2024 11:20





У нас очень твердая позиция в отношении Украины - мы ее решительно поддерживаем ее политически, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос украинского журналиста о «втором фронте» на пресс-конференции в Брюсселе.



«К сожалению, украинское правительство и официальные лица сделали несколько заявлений относительно второго фронта. Это были председатель Совета безопасности Украины и советники президента, что весьма печально. Но я должен сказать, что у нас очень твердая позиция в отношении Украины – мы решительно поддерживаем Украину политически. Оказываем гуманитарную помощь. У нас особые дружеские отношения с украинским народом…Что касается нашей политики в отношении санкций, то и тут у нас очень четкая позиция. Мы не вводим санкции и на этот счет у нас есть веские аргументы. В то же время Грузия не используется для уклонения от санкций. Так что, еще раз, наши позиции очень прочны, и наша политическая поддержка в отношении Украины очень сильна, исходя из той особой дружбы, которая существует между грузинским и украинским народами», - сказал Кобахидзе.





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