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Депутатом, вместо Кобахидзе, станет Георгий Барвенишвили


21.02.2024   11:43


Комитет по процедурным вопросам и регламенту поддержал вопрос о признании полномочий депутата Георгия Барвенишвили, который сменит Ираклия Кобахидзе в законодательном органе.

За вопрос о досрочном прекращении депутатский полномочий Ираклия Кобахидзе и Ираклия Чиковани вчера проголосовали на пленарном заседании, а сегодня на голосовании вынесут вопрос о признании полномочий Георгия Барвенишвили.

Ираклия Чиковани, который назначен министром обороны Грузии, никто не сменит. Он был мажоритарием большинства от Зугдиди. Промежуточные выборы в год выборов не проводятся.


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