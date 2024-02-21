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Депутатом, вместо Кобахидзе, станет Георгий Барвенишвили
21.02.2024 11:43
Комитет по процедурным вопросам и регламенту поддержал вопрос о признании полномочий депутата Георгия Барвенишвили, который сменит Ираклия Кобахидзе в законодательном органе.
За вопрос о досрочном прекращении депутатский полномочий Ираклия Кобахидзе и Ираклия Чиковани вчера проголосовали на пленарном заседании, а сегодня на голосовании вынесут вопрос о признании полномочий Георгия Барвенишвили.
Ираклия Чиковани, который назначен министром обороны Грузии, никто не сменит. Он был мажоритарием большинства от Зугдиди. Промежуточные выборы в год выборов не проводятся.
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