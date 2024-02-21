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Кобахидзе встретится сегодня в Брюсселе с Робертой Метсолой и Йенсом Столтенбергом


21.02.2024   11:49


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках своего визита в Брюссель проведет встречу с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

На встрече Ираклия Кобахидзе и президента Европарламента Роберты Метсолы обсудят новые шаги и возможности, которые принесло Грузии предоставление статуса кандидата.

Сегодня, помимо двусторонних встреч, в рамках Североатлантического совета состоится заседание Комиссии НАТО-Грузия. После заседания Йенс Столтенберг и Ираклий Кобахидзе выступят с совместными заявлениями.

Визит Ираклия Кобахидзе в Брюссель начался 20 февраля. Премьер-министр Грузии уже провел встречи с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по политике безопасности, европейской политике соседства и расширению Оливером Вархеем и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.


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