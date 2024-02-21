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Папуашвили: Поздравляю каждого гражданина Грузии с Днем ​​первой Конституции


21.02.2024   12:01


«Поздравляю каждого гражданина Грузии с Днем ​​первой Конституции, как с важнейшей датой нашей государственности», — пишет в социальной сети председатель парламента Грузии.

По мнению Шалвы Папуашвили, конституция, принятая в 1921 году, ярко отражает прогрессивность грузинской правящей элиты и грузинского общества того времени, ее европейскость и демократичность.

«Сегодня наша страна отмечает День первой Конституции. В этот день в 1921 году учредительное собрание независимой Демократической Республики Грузия приняло первую Конституцию страны. Мы можем гордиться этим политическим документом, принятым сто лет назад, который ярко отражает прогрессивность грузинской правящей элиты и грузинского общества того времени, ее европейскость и демократичность. Действующая Конституция Грузии полностью разделяет дух своей предшественницы и с поправками 2017 года стала одним из самых передовых, истинно европейских документов государственного устройства и защиты прав человека. Именно такая конституция определяет необходимые условия для развития нашей страны, защищенную и законную среду. Поздравляю каждого гражданина Грузии с сегодняшним днем, как с самой важной датой нашей государственности», — написал председатель парламента Грузии.


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