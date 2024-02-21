

В Городском суде проходит процесс над экс-президентом Михеилом Саакашвили

21.02.2024 12:31





В Тбилисском городском суде проходит процесс обвиняемых в растрате бюджетных средств в крупном размере группой лиц – бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего главы Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия.



На заседании из клиники «Вивамед» присутствует Михаил Саакашвили.



Сегодняшнее заседание продолжится изучением доказательств стороны защиты. Как заявил перед началом процесса адвокат Бека Басилая, свидетелями у них являются бывший начальник Специальной службы государственной охраны Темур Мгебришвили, а также советник нынешнего главы службы Анзора Чубинидзе - Симон Нозадзе.



По словам Басилая, они оба являются государственными служащими и их показания имеют большую доказательное ценность. По словам Басилая, Мгебришвили выполнял распоряжения премьер-министра, и осуществленные им расходы схожи с расходами, произведенными Джанашия.



Для справки, по данному делу, известному обществу как т.н. дело о пиджаках, вместе с Михаилом Саакашвили обвиняется и бывший начальник Специальной службы охраны Теймураз Джанашия. Прокуратура вменяет обвиняемым растрату бюджетных денег в крупном размере группой лиц. Речь идет о 9 миллионах лари.





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