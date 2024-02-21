|
|
|
Саакашвили: Перед вами человек, который был и остается символом антикоррупционного движения в мире
21.02.2024 12:38
«Перед вами сидит человек, который был и остается символом антикоррупционного движения в мире. Вы судите его, это не только насмехаться надо мной, но и насмехаться над грузинским народом и над всем миром, который написал столько книг, был восхищен нашим опытом, наш опыт стал источником вдохновения», — заявил бывший президент Грузии.
По словам Саакашвили, от президентства у него остались одни пиджаки.
«Есть конкретные темы, например, Саакашвили побывал в Таиланде, как он посмел поехать в Таиланд. Мы тогда пригласили руководителей Океанских островов и да, мы им подарили, в том числе подарки, довольно дорогие подарки, потому что Россия покупала этих людей. С Россией мы не могли конкурировать, у меня не было денег, чтобы вытащить из кармана и отдать им, поэтому единственное, что мы могли сделать, это конфиденциально встретиться где-нибудь за обедом, потому что они тоже боялись России. Мы не должны сейчас об этом говорить, это следует держать в секрете. Расходы нынешнего правительства, премьера, президента почему-то засекречены. Я тратил ровно столько же, сколько они. Почему их расходы засекречены, а мои уже нет. Я взял с собой пиджак, вот он. Я говорил вам, что хотел его отдать, но вы его не взяли. Кроме этих пиджаков у меня дома ничего не осталось. У меня даже дома не осталось», — заявил Саакашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна