

Саакашвили: Перед вами человек, который был и остается символом антикоррупционного движения в мире

21.02.2024 12:38





«Перед вами сидит человек, который был и остается символом антикоррупционного движения в мире. Вы судите его, это не только насмехаться надо мной, но и насмехаться над грузинским народом и над всем миром, который написал столько книг, был восхищен нашим опытом, наш опыт стал источником вдохновения», — заявил бывший президент Грузии.



По словам Саакашвили, от президентства у него остались одни пиджаки.



«Есть конкретные темы, например, Саакашвили побывал в Таиланде, как он посмел поехать в Таиланд. Мы тогда пригласили руководителей Океанских островов и да, мы им подарили, в том числе подарки, довольно дорогие подарки, потому что Россия покупала этих людей. С Россией мы не могли конкурировать, у меня не было денег, чтобы вытащить из кармана и отдать им, поэтому единственное, что мы могли сделать, это конфиденциально встретиться где-нибудь за обедом, потому что они тоже боялись России. Мы не должны сейчас об этом говорить, это следует держать в секрете. Расходы нынешнего правительства, премьера, президента почему-то засекречены. Я тратил ровно столько же, сколько они. Почему их расходы засекречены, а мои уже нет. Я взял с собой пиджак, вот он. Я говорил вам, что хотел его отдать, но вы его не взяли. Кроме этих пиджаков у меня дома ничего не осталось. У меня даже дома не осталось», — заявил Саакашвили.





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