

Нино Цилосани стала вице-спикером парламента

21.02.2024 13:41





Вице-спикером парламента стала депутат «Грузинской мечты» Нино Цилосани. Занимавшая в парламенте должность председателя комитета по аграрным вопросам Цилосани сменила на посту вице-спикера Ираклия Чиковани.



Следует отметить, что в спикерате парламента четыре вице-спикера из состава «Грузинской мечты». Это первый вице-спикер парламента Гия Вольский, представленный на указанную должность председателем парламента в порядке, установленном регламентом. Вице-спикерами парламента являются также депутаты большинства: Арчил Талаквадзе, Георгий Кахиани и Нино Цилосани.



Что касается оппозиции, то, несмотря на то, что по регламенту в спикерате парламента для оппозиции определены должности трех вице-спикеров, в парламенте по квоте оппозиции только один вице-спикер - депутат от «Европейских социалистов» Автандил Енукидзе. В прошлом году фракция «Национальное движение» представила парламенту на должность вице-спикера кандидатуру Левана Бежашвили, однако большинство не поддерживает его избрание.



Посты двух вице-спикеров от оппозиции в парламенте вакантны.





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