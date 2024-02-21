

Саакашвили предстал перед судом в вещественных доказательствах

21.02.2024 13:43





Я сегодня специально надел пиджак на дело о пиджаках, это вещественное доказательство, которого у меня не должно быть – само по себе то, что у меня есть эти пиджаки, указывает на то, насколько смешно и юридически неисправно это дело, шитое белыми нитками, - об этом заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили во время онлайн-включения на заседании суда.



По его словам, он является символом антикоррупционного движения, и когда его за это судят, это насмешка над грузинским народом и всем миром.



«Когда мы говорим об этом деле, я хочу сказать вам одну вещь, господин судья, - у вас, наверное, большая юридическая практика, я также окончил Кельнский государственный университет, затем Колумбийский университет в Нью-Йорке, я получил диплом Страсбургского университета прав человека. Так что, я получил достаточное юридическое образование и прекрасно знаю одно, что обвиняемый не может иметь при себе вещественных доказательств. Оно должно храниться в следственном органе, и сегодня я специально надел пиджак на дело о пиджаках, то вещественное доказательство, один из пиджаков, которых у меня не должно быть ни в коем случае. Само по себе то, что у меня есть эти пиджаки, неужели не указывает на то, насколько смешно и юридически неисправно это дело, шитое белыми нитками. Это дело, касающееся будто бы растраты 9 миллионов лари, сначала говорили, что я якобы украл 19 миллиардов. Потом видимо остались в дороге, где-то в самолете, и в итоге получилось так, что лично у меня нет ни одной квартиры в Тбилиси, мы едва успели что-то построить в Кварели, да и на то наложен арест. Все знают, что мое правительство было самым некоррумпированным не только в истории Грузии, но и в мировом масштабе.



Вы хотите осудить меня за растрату и коррупцию?! Совесть — хорошая вещь. Перед вами сидит человек, который был и остается символом антикоррупционного движения в мире. Это насмешка не только надо мной, это насмешка над грузинским народом, и всем миром, который написал столько книг, был восхищен нашим опытом», - заявил Саакашвили.





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