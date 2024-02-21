|
|
|
Председатель АМЮГ: Парламентский формат по рекомендациям ЕС сконцентрирован на очень мелких и незначительных вопросах
21.02.2024 14:39
Закрытый формат по поводу выполнения 9 рекомендаций, который действует в парламенте, сконцентрирован на очень мелких и незначительных вопросах в рамках системы правосудия - он не включает главные вопросы, – заявила в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс» председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» Нона Курдованидзе.
По ее словам, рабочие встречи, проведенные в парламенте по поводу выполнения 9 рекомендаций, не включают такие вопросы, как реформа Высшего совета юстиции, проверку на добросовестность и так далее.
«У нас есть конкретное видение, как должна измениться эта система, в том числе мы также работаем над дополнительной детальной рекомендацией, которая будет посвящена вопросу проверки добросовестности. То, что нам не дается возможности представить это в рабочем формате, очень плохо.
Как выяснилось, этот формат не охватывает коренные вопросы, он охватывает очень незначительные вопросы. Этот формат, созданный парламентом, неполный и не может привести Грузию к выполнению этого шага. Вопросы, охватываемые рабочей группой, не приведут к системной реформе. Если парламент ограничится этим, выполнения этой рекомендации не будет», - сказала Курдованидзе.
Что касается того, что часть НПО не имеют возможности включиться в рабочий процесс в парламенте, то, по оценке Курдованидзе, представители «Грузинской мечты» всячески пытаются нанести репутационный ущерб неправительственному сектору.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна