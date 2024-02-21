

Председатель АМЮГ: Парламентский формат по рекомендациям ЕС сконцентрирован на очень мелких и незначительных вопросах

21.02.2024 14:39





Закрытый формат по поводу выполнения 9 рекомендаций, который действует в парламенте, сконцентрирован на очень мелких и незначительных вопросах в рамках системы правосудия - он не включает главные вопросы, – заявила в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс» председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» Нона Курдованидзе.



По ее словам, рабочие встречи, проведенные в парламенте по поводу выполнения 9 рекомендаций, не включают такие вопросы, как реформа Высшего совета юстиции, проверку на добросовестность и так далее.



«У нас есть конкретное видение, как должна измениться эта система, в том числе мы также работаем над дополнительной детальной рекомендацией, которая будет посвящена вопросу проверки добросовестности. То, что нам не дается возможности представить это в рабочем формате, очень плохо.



Как выяснилось, этот формат не охватывает коренные вопросы, он охватывает очень незначительные вопросы. Этот формат, созданный парламентом, неполный и не может привести Грузию к выполнению этого шага. Вопросы, охватываемые рабочей группой, не приведут к системной реформе. Если парламент ограничится этим, выполнения этой рекомендации не будет», - сказала Курдованидзе.



Что касается того, что часть НПО не имеют возможности включиться в рабочий процесс в парламенте, то, по оценке Курдованидзе, представители «Грузинской мечты» всячески пытаются нанести репутационный ущерб неправительственному сектору.





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