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Посол США: Одним из наших главных приоритетов является поддержка вступления Грузии в Евросоюз


21.02.2024   14:56


Одним из наших главных приоритетов является поддержка вступления Грузии в Евросоюз. Мы хотим, чтобы Грузия была членом ЕС, - об этом заявила посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Робин Данниган.

По словам дипломата, Грузию и США связывает прочное стратегическое партнерство по различным направлениям.

«Стратегическое партнерство США и Грузии очень твердое и охватывает целый ряд направлений: безопасность, образование, здравоохранение, а также очень прочные связи между людьми. Одним из наших главных приоритетов является поддержка вступления Грузии в ЕС. Мы хотим, чтобы Грузия была членом Евросоюза. Одним из первых дел, которые я сделала, прибыв в Грузию, был визит в Брюссель, с целью обсуждения с ЕС статуса кандидата Грузии. Я очень рада, что первый визит премьер-министра состоялся в Брюссель, где он сегодня, что бы говорить о кандидатстве Грузии в ЕС. Надеюсь, что в ближайшие годы мы увидим Грузию членом Евросоюза», - заявила посол.


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