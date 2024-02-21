

Посол США: Одним из наших главных приоритетов является поддержка вступления Грузии в Евросоюз

21.02.2024 14:56





Одним из наших главных приоритетов является поддержка вступления Грузии в Евросоюз. Мы хотим, чтобы Грузия была членом ЕС, - об этом заявила посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Робин Данниган.



По словам дипломата, Грузию и США связывает прочное стратегическое партнерство по различным направлениям.



«Стратегическое партнерство США и Грузии очень твердое и охватывает целый ряд направлений: безопасность, образование, здравоохранение, а также очень прочные связи между людьми. Одним из наших главных приоритетов является поддержка вступления Грузии в ЕС. Мы хотим, чтобы Грузия была членом Евросоюза. Одним из первых дел, которые я сделала, прибыв в Грузию, был визит в Брюссель, с целью обсуждения с ЕС статуса кандидата Грузии. Я очень рада, что первый визит премьер-министра состоялся в Брюссель, где он сегодня, что бы говорить о кандидатстве Грузии в ЕС. Надеюсь, что в ближайшие годы мы увидим Грузию членом Евросоюза», - заявила посол.





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