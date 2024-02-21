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Премьер-министр встретился с президентом Европарламента Робертой Метсолой
21.02.2024 16:01
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе продолжает встречи в Брюсселе. Глава правительства встретился с президентом Европарламента Робертой Метсолой.
По информации администрации правительства, президент Европарламента поздравила Ираклия Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра и пожелала ему успехов. Со своей стороны Ираклий Кобахидзе поблагодарил Роберту Метсолу за поддержку.
«Стороны подытожили прогресс, достигнутый Грузией на пути вступления в Евросоюз, а также рассмотрели реализованные и текущие мероприятия по обеспечению интеграции Грузии в ЕС.
Премьер-министр рассказал о важности предоставления Грузии статуса кандидата и отметил, что под его руководством правительство Грузии продолжает работать для достижения дальнейшего прогресса в процессе вступления страны в Евросоюз.
Ираклий Кобахидзе подчеркнул роль Европарламента и значимость его поддержки в процессе вступления Грузии в ЕС. Стороны оценили динамику сотрудничества Грузии и Европарламента и выразили готовность укреплять партнерство.
На встрече Ираклий Кобахидзе и Роберта Метсола обсудили вызовы безопасности, существующие в регионе и мире, и обсудили пути их решения. Акцент был сделан на ситуации в оккупированных регионах Грузии
Ираклий Кобахидзе поблагодарил президента Европарламента за непоколебимую поддержку европейских и евроатлантических устремлений Грузии, а также суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Премьер-министр оставил памятную запись в гостевой книге Европарламента», - говорится в информации.
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