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Робин Данниган: США ориентированы на то, чтобы помочь Грузии в обеспечении свободных, справедливых и конкурентных выборов
21.02.2024 16:06
Мы тесно сотрудничаем с группами гражданского общества, оппозиционными партиями, правящей партией и особенно с Центральной избирательной комиссией, чтобы граждане Грузии знали, что их голоса будут подсчитаны справедливо, что их голоса тайны и что процесс свободен и справедлив, - заявила журналистам посол США в Грузии Робин Данниган.
По ее словам, США ориентированы на то, чтобы помочь Грузии обеспечить свободные, справедливые и конкурентные выборы.
«Это год выборов как в Грузии, так и в США. Справедливые выборы являются краеугольным камнем сильной демократии. Так что, Соединенные Штаты ориентированы на то, чтобы помочь Грузии обеспечить свободные, справедливые и конкурентные выборы. Мы тесно работаем с группами гражданского общества, оппозиционными партиями и правящей партией и особенно с Центральной избирательной комиссией, чтобы граждане Грузии знали, что их голоса будут подсчитаны справедливо, что их голоса тайны и что процесс свободен и справедлив. Так что, я с нетерпением жду, что грузины воспользуются своим демократическим правом и проголосуют, и американцы сделают то же самое в Соединенных Штатах», - сказала Данниган.
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