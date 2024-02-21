

Дарчиашвили: Роберта Метсола действительно болеет за нашу страну

21.02.2024 16:12





По заявлению министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили, продолжаются двусторонние встречи премьер-министра на высоком уровне с соответствующими высокопоставленными чиновниками Евросоюза.



Дарчиашвили отметил, что сегодня состоялась очень интересная встреча с президентом Европарламента.



«Роберта Метсола действительно болеет за нашу страну. У нее с премьер-министром состоялся очень интересный разговор. Разговор коснулся европейского будущего Грузии, самого важного результата, который наша страна получила по решению Европейского совета в декабре прошлого года. Соответственно, традиционно, в отношении Грузии, госпожа президент поинтересовалась, каким будет следующий процесс, как мы продолжим предпринимать шаги в направлении европейской интеграции. Естественно, разговор коснулся, с одной стороны, больших усилий, предпринятых правительством Грузии, и того, как премьер-министр планирует предпринимать конкретные шаги в будущем. Главный посыл с нашей стороны заключался в том, что Грузия продолжит этот важнейший процесс до тех пор, пока страна не станет полноправным членом. Это была очень интересная и дружеская встреча, и мы еще раз получили сильную поддержку со стороны президента в направлении европейского будущего Грузии. Я считаю, что эта встреча была очень продуктивной и в то же время важной», — заявил Илья Дарчиашвили.















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