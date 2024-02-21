

Хуцишвили: Идет активная подготовка к проведению 57-го ежегодной встрече Азиатского банка развития в мае 2024 года

21.02.2024 16:13





В ходе своего выступления в формате «Час министра» министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили рассказал о вопросах сотрудничества с международными и двусторонними партнерами.



По его словам, в 2022 году Грузия присоединилась к странам-донорам IDA (Международной ассоциации развития) в рамках группы Всемирного банка, в связи с 30-летием сотрудничества со Всемирным банком, а в этом году также планируется, что Грузия присоединится к платформе ADF (Азиатский фонд развития) в качестве донорской организации.



Как отметил министр, в 2023 году Грузия председательствовала в программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) Азиатского банка развития, и в течение года в Грузии успешно прошли все запланированные мероприятия.



По его словам, в настоящее время идет активная подготовка к проведению в мае 2024 года 57-го ежегодной встречи Азиатского банка развития. Это станет крупнейшим мероприятием, проводимым в Грузии в этом направлении, в котором примут участие до 4000 делегатов из 68 стран.





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