|
|
|
За два года Минфин Грузии не зафиксировали ни одного случая обхода антироссийских санкций
21.02.2024 16:20
Власти Грузии не выявили ни одного случая нарушения санкций, введенных против России с 2022 года из-за вторжения в Украину. Об этом заявил министр финансов Лаша Хуцишвили, выступая сегодня в парламенте.
«В результате эффективной работы таможенного ведомства за этот период случаев нарушения введенных санкций не было», — сказал Хуцишвили.
По его словам, с первых дней введения санкций в Минфине создана специальная группа, которая занимается мониторингом подсанкционных товаров и физических лиц.
За указанный период было зарегистрировано 1795 случаев, когда из-за санкций товары разворачивали на границе Грузии, а также более 1050 случаев отказа в экспорте или реэкспорте.
«Работа наших таможенных служб в этом направлении оценена всеми странами-партнерами на самом высоком уровне», — подчеркнул Хуцишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна