

За два года Минфин Грузии не зафиксировали ни одного случая обхода антироссийских санкций

21.02.2024 16:20





Власти Грузии не выявили ни одного случая нарушения санкций, введенных против России с 2022 года из-за вторжения в Украину. Об этом заявил министр финансов Лаша Хуцишвили, выступая сегодня в парламенте.



«В результате эффективной работы таможенного ведомства за этот период случаев нарушения введенных санкций не было», — сказал Хуцишвили.



По его словам, с первых дней введения санкций в Минфине создана специальная группа, которая занимается мониторингом подсанкционных товаров и физических лиц.



За указанный период было зарегистрировано 1795 случаев, когда из-за санкций товары разворачивали на границе Грузии, а также более 1050 случаев отказа в экспорте или реэкспорте.



«Работа наших таможенных служб в этом направлении оценена всеми странами-партнерами на самом высоком уровне», — подчеркнул Хуцишвили.





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