

Жозеп Боррель: На встрече с главой правительства Грузии состоялся существенный обмен мнениями

21.02.2024 16:25





«Я был рад принять у себя Ираклия Кобахидзе, призвал к ускорению выполнения девяти шагов, включая выборы, соблюдение внешней политики и борьбу с внешними информационными манипуляциями и вмешательством», — пишет во соцсети Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



По его словам, на встрече с главой правительства Грузии состоялся существенный обмен мнениями.



«Я был рад вчера принять у себя Ираклия Кобахидзе, который находился с первым визитом в ранге премьер-министра Грузии. Состоялся существенный обмен мнениями о поддержке устойчивости Грузии со стороны ЕС. Я призвал к ускорению выполнения девяти шагов, включая выборы, соблюдение внешней политики и борьбу с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством», — заявил Жозеп Боррель.



Визит Ираклия Кобахидзе в Брюссель начался 20 февраля. Премьер-министр Грузии уже провел встречи с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по политике безопасности, европейской политике соседства и расширению Оливером Вархеем и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.















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