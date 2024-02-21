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Жозеп Боррель: На встрече с главой правительства Грузии состоялся существенный обмен мнениями
21.02.2024 16:25
«Я был рад принять у себя Ираклия Кобахидзе, призвал к ускорению выполнения девяти шагов, включая выборы, соблюдение внешней политики и борьбу с внешними информационными манипуляциями и вмешательством», — пишет во соцсети Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, на встрече с главой правительства Грузии состоялся существенный обмен мнениями.
«Я был рад вчера принять у себя Ираклия Кобахидзе, который находился с первым визитом в ранге премьер-министра Грузии. Состоялся существенный обмен мнениями о поддержке устойчивости Грузии со стороны ЕС. Я призвал к ускорению выполнения девяти шагов, включая выборы, соблюдение внешней политики и борьбу с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством», — заявил Жозеп Боррель.
Визит Ираклия Кобахидзе в Брюссель начался 20 февраля. Премьер-министр Грузии уже провел встречи с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по политике безопасности, европейской политике соседства и расширению Оливером Вархеем и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
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