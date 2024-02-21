

Робин Данниган: Твердые и честные выборы являются краеугольным камнем сильной демократии

21.02.2024 16:40





«Мы тесно сотрудничаем с группами гражданского общества, оппозиционными партиями и правительственной партией, особенно с Центральной избирательной комиссией, чтобы быть уверенными, что граждане знают, что их голоса будут подсчитаны справедливо, что их голос является конфиденциальным и что процесс проводится свободно и справедливо», — заявил посол США в Грузии Робин Данниган.



По его словам, твердые и честные выборы являются краеугольным камнем сильной демократии.



«Это год выборов в Америке, это год выборов и здесь, в Грузии. Надежные и справедливые выборы являются краеугольным камнем сильной демократии. Так что Соединенные Штаты ориентированы на то, чтобы помочь обеспечить свободные, справедливые и конкурентные выборы. Мы тесно сотрудничаем с группами гражданского общества, оппозиционными партиями и правительственной партией, особенно с Центральной избирательной комиссией, чтобы быть уверенными, что граждане знают, что их голоса будут подсчитаны справедливо, что их голос является конфиденциальным и что процесс проводится свободно и справедливо. Так что я с нетерпением жду, когда грузины воспользуются своим демократическим правом голоса, а американцы сделают то же самое в Соединенных Штатах», — заявила Данниган.





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