

Робин Данниган: Стратегическое партнерство между Грузией и США очень твердое в различных областях

21.02.2024 16:47





«Мы хотим, чтобы Грузия стала членом Евросоюза. Одним из первых дел, которые я сделала, приехав в Грузию, был визит в Брюссель, где я говорила о статусе кандидата в ЕС», — заявила посол США в Грузии Робин Данниган.



По словам Данниган, она надеется, что в ближайшие годы Грузию будут рассматривать как члена Евросоюза.



Кроме того, как отметила Робин Данниган, она довольна тем, что Ираклий Кобахидзе сперва посетил Брюссель в качестве премьер-министра.



«Стратегическое партнерство между Грузией и США очень твердое в различных областях — в сфере безопасности, в сфере образования, в здравоохранении, связи между людьми сильны. Нашим главным приоритетом является поддержка Грузии в период трансформации, когда Грузия станет государством-членом Евросоюза. Мы хотим, чтобы Грузия стала членом Евросоюза. Одним из первых дел, которые я сделала, приехав в Грузию, был визит в Брюссель, где я говорила о статусе кандидата в ЕС. Я очень довольна, что премьер-министр сперва посетил Брюссель. Надеюсь, что в ближайшие годы мы увидим Грузию членом Евросоюза», — заявила Робин Данниган.



Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с правительственной делегацией находится с официальным визитом в Брюсселе. Визит Ираклия Кобахидзе в Брюссель начался 20 февраля. Премьер-министр Грузии уже провел встречи с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по политике безопасности, европейской политике соседства и расширению Оливером Вархеем и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках своего визита в Брюссель также проведет встречу с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.





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