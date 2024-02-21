

Экс-президент Грузии: Путин говорил, что Саакашвили и Навальный его враги №1

21.02.2024 16:52





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что до то, как президентом Украины стал Владимир Зеленский врагами номер один для президента России были он и Алексей Навальный. От одного «врага №1» Владимир Путин уже избавился, заявил Саакашвили:



«Путин публично выразил желание повесить меня, он с самого начала угрожал мне тюрьмой, заявлял, что обязательно уничтожит меня физически. О Навальном Путин говорил – это российский Саакашвили…



До появления Владимира Зеленского – моего непосредственного начальника, он говорил, что Михаил Саакашвили и Навальный его враги номер один. Он получил избавился от одного врага номер один, второй в его руках, поскольку всё, что касается пенитенциарной системы Грузии, от начала и до конца контролируется российскими спецслужбами».



Между тем, Михаил Саакашвили рассказал о переписке, которую вел, будучи в заключении с Алексеем Навальным. Последний извинился, за позиции которых придерживался в 2008 году, утверждает экс-президент Грузии. Тогда Навальный предлагал выдворять из России граждан Грузии и «запулить ракетой» по штабу «грызунов».



Источник: СОВА

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