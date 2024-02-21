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Роберта Метсола: Европарламент полностью поддерживает европейские устремления грузинского народа


21.02.2024   17:05


Европарламент полностью поддерживает европейские устремления грузинского народа, - об этом пишет в Twitter президент Европарламента Роберта Метсола.

Как отмечает президент Европарламента, главным будет проведение необходимых реформ, поскольку Грузия продвигается по европейскому пути.

«У меня была хорошая встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Европарламент полностью поддерживает европейские стремления грузинского народа. Главными будут необходимые реформы, поскольку Грузия продвигается по европейскому пути», - отмечает Роберта Метсола.


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