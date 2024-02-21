

Совет ассоциации: ЕС признал, что Грузия провела значительные реформы в ряде сфер и успешно приблизила свое законодательство к стандартам

21.02.2024 17:05





Евросоюз признал, что Грузия провела важные реформы в ряде сфер и успешно приблизила свое законодательство к стандартам ЕС во многих секторах, - об этом говорится в совместном документе, опубликованном после 8-го заседания Совета ассоциации.



По информации администрации правительства, совместное заявление для прессы было опубликовано после 8-го заседания Совета ассоциации между Грузией и Евросоюзом.



В документе отмечается, что Совет ассоциации положительно оценил активное гражданское общество Грузии и подчеркнул важность инклюзивной, значимой и систематической включенности гражданского общества в процессы разработки политики.



«ЕС признал, что Грузия провела значительные реформы в ряде сфер и успешно приблизила свое законодательство к стандартам Евросоюза во многих секторах, как это отмечается в отчете Еврокомиссии по Грузии от 8 ноября 2023 года. Было отмечено, что ключевым фактором в этом плане стала цель вступления в Евросоюз, которое поддерживают население Грузии, правительство и широкий политический спектр. ЕС призвал все политические субъекты в Грузии продемонстрировать конструктивное многопартийное сотрудничество и диалог, преодолеть поляризации и воздержаться от таких действий, которые еще больше усугубят политическую напряженность и затормозят реализацию повестки дня реформ в стране.



Совет ассоциации положительно оценил активное гражданское общество Грузии и подчеркнул важность инклюзивной, значимой и систематической включенности гражданского общества в процессы разработки политики.



Подчеркнув важность борьбы с дезинформацией, антиевропейской риторикой, информационными манипуляциями и вмешательством внешних сил, ЕС призвал Грузию предпринять существенные шаги в этом направлении и в то же время принял во внимание усилия, уже осуществленные правительством.



Совет ассоциации подчеркнул, что должна быть обеспечена полная независимость, подотчетность и беспристрастность всех государственных институтов, особенно всех судов, прокуратуры, антикоррупционных и монетарных институтов, в соответствии с европейскими стандартами и рекомендациями Венецианской комиссии. ЕС подчеркнул необходимость дальнейшего улучшения осуществления парламентского надзора, особенно над службами безопасности», - говорится в документе, который распространяет администрация правительства.





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