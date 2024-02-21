

Совет ассоциации подтвердил поддержку ЕС в отношении укрепления отношений ЕС-Грузия

21.02.2024 17:19





Согласно документу, Евросоюз принял во внимание принятие правительством Грузии плана действий из девяти шагов до решения Европейского совета и призвал Грузию к дальнейшему прогрессу в реформах.



«Совет подчеркнул, что важно выполнить условия, определенные Европейской комиссией, посредством существенных и необратимых реформ, с консультациями, подготовкой и реализацией с оппозицией и гражданским обществом. Европейский союз отметил, что прогресс Грузии на пути к ЕС будет зависеть от соответствия критериям членства.



Совет ассоциации подтвердил поддержку ЕС в отношении укрепления отношений ЕС-Грузия, подчеркнул важность полного использования потенциала Соглашения об ассоциации, включая Соглашение об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле (DCFTA), и важности эффективной реализации повестки дня ассоциации ЕС-Грузия 2021-2027 года. Совет ассоциации отметил, что эффективная реализация Соглашения об ассоциации и DCFTA способствует созданию условий для установления усиленных экономических и торговых отношений с Европейским союзом, которые направлены на дальнейшую постепенную экономическую интеграцию Грузии с внутренним рынком Евросоюза», — говорится в документе.



Восьмое заседание Совета ассоциации Грузия-ЕС состоялось в Брюсселе вчера. Заседанием руководил глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, а главой грузинской делегации был премьер-министр Ираклий Кобахидзе. После заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС состоялась совместная пресс-конференция премьер-министра Ираклия Кобахидзе, Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по политике безопасности, европейской политике соседства и расширению Оливера Вархея.





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