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Столтенберг^ Для Грузии важно продолжить и расширить внутренние реформы, поддерживать демократические ценности


21.02.2024   19:26


Для Грузии важно продолжить и расширить внутренние реформы, поддерживать демократические ценности, - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, проведенной вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Генсек НАТО говорил о вопросах, обсуждавшихся в ходе встречи с Ираклием Кобахидзе.

«Партнеры по НАТО также играют ключевую роль, и я приветствую, что Грузия оказывает гуманитарную и финансовую помощь [Украине], и приняла тысячи украинских беженцев.

На сегодняшней встрече мы также коснулись безопасности в регионе Черного моря, который, как я знаю, очень важен для Грузии.

Война России против Украины создает значительные риски для свободы навигации, а также влияет на продовольственную безопасность в мировом масштабе. Так что я приветствую усилия наших союзников, которые работают над разминированием Черного моря, чтобы сделать его более безопасным для навигации и коммерции.

На нашей сегодняшней встрече мы также обсудили партнерство между НАТО и Грузией и пути дальнейшего развития. Я приветствую прогресс в кризисном менеджменте, кибербезопасности, военной инженерии и безопасных коммуникациях.

Я также поздравляю вас с получением статуса кандидата в ЕС. Теперь для Грузии важно продолжать и расширять внутренние реформы, поддерживать демократические ценности. Мы хотим увидеть, что Грузия движется в этом направлении, к большей демократии и процветанию, к полноправному членству в евроатлантической семье.

НАТО продолжит стоять рядом с вами в процессе исполнения этих стремлений», - заявил Столтенберг.


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