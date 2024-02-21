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Столтенберг: Любая угроза относительно аннексии оккупированных регионов Грузии неприемлема
21.02.2024 19:29
Любая угроза относительно аннексии оккупированных регионов Грузии неприемлема, - об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, проведенной вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
По его словам, НАТО продолжает призывать Россию отозвать признание территорий Грузии независимыми государствами.
«Мы встречались и до этого, но это первая встреча с вами как с премьер-министром. Поздравляем с назначением на этот пост и ожидаем работы с вами вместе.
Грузия является близким партнером НАТО, и мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии. НАТО продолжает призывать Россию отозвать признание территорий Грузии независимыми государствами, любая угроза относительно аннексии оккупированных регионов Грузии неприемлема», - отметил он.
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