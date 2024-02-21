

Глава Минфина: экономика Грузии вернулась к допандемийным показателям

21.02.2024 20:33





Грузия находится на передовой позиции среди стран-членов и кандидатов в ЕС по темпам экономического роста, сокращению государственного долга, низкому уровню инфляции и по скорости восстановления макроэкономических и фискальных показателей после пандемии, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили во время своего выступления в формате «Час министра» в парламенте.



По словам министра, спустя три года отставание, вызванное пандемией, полностью ликвидировано, и экономика вернулась к допандемийным показателям.



«Это достижение особенно важно, учитывая геополитические изменения в мире и регионе, в результате которых большинство ведущих экономик мира до сих пор испытывают экономические последствия пандемии на экономический рост и инфляцию», - заявил министр финансов.



Лаша Хуцишвили также отметил, что согласно прогнозу Международного валютного фонда, уровень доходов на душу населения в Грузии, с учетом покупательной способности, в 2024 году составит до 45% от медианного показателя Евросоюза.



«Этот показатель у четырех из 13 стран, вступивших в Евросоюз с 2000-ого года, а именно: Польши, Литвы, Латвии и Болгарии, на момент их вступления был еще ниже. Соответственно, мы можем смело сказать, что Грузия уже соответствует стандарту членства с экономической точки зрения», – говорит Хуцишвили.



По его словам, среднегодовая инфляция в Грузии в 2023 году составила 2,5%, а в течение последних 8 месяцев уровень инфляции фиксируется ниже 1%. По текущим прогнозам, инфляция и в дальнейшем останется в пределах целевого уровня.





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