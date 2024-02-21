

Столтенберг: Я приветствую поддержку Грузии в отношении Украины

21.02.2024 22:39





Приятно было принимать премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в штаб-квартире НАТО, - об этом в Twitter написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Как отмечает генсек НАТО, Грузия является ценным партнером НАТО.



«Приятно было принимать премьер-министра Грузии, господина Ираклия Кобахидзе в штаб-квартире НАТО. Грузия - наш ценный партнер, и мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность страны.



Я приветствую поддержку Грузии Украине, и надеюсь, что официальный Тбилиси увеличит темп и масштаб осуществления реформ на пути к полноценному членству в евроатлантической семье», - отмечает Йенс Столтенберг.





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