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Столтенберг: Я приветствую поддержку Грузии в отношении Украины


21.02.2024   22:39


Приятно было принимать премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в штаб-квартире НАТО, - об этом в Twitter написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как отмечает генсек НАТО, Грузия является ценным партнером НАТО.

«Приятно было принимать премьер-министра Грузии, господина Ираклия Кобахидзе в штаб-квартире НАТО. Грузия - наш ценный партнер, и мы полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность страны.

Я приветствую поддержку Грузии Украине, и надеюсь, что официальный Тбилиси увеличит темп и масштаб осуществления реформ на пути к полноценному членству в евроатлантической семье», - отмечает Йенс Столтенберг.


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