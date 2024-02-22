

Кобахидзе - Под угрозой принцип: целостная, свободная и мирная Европа

22.02.2024 01:56





У нас трудный период в контексте европейской безопасности, основанный на правилах международный порядок стоит перед значительными вызовами. Под угрозой принцип, целостная, свободная и мирная Европа, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.



В этом же контексте Ираклий Кобахидзе говорил об оккупации территории Грузии и заявил, что в это сложное время союзники и международное сообщество должны продолжать демонстрировать беспрецедентное единство и твердую приверженность.



«НАТО сыграло важную роль в укреплении обороноспособности Грузии, повышении нашей совместимости с альянсом. Мы также не жалели усилий, чтобы отстаивать ценности Североатлантического альянса, осуществить повестку дня всеобъемлющих реформ и продвинуть процесс нашей интеграции, несмотря на внутренние и внешние проблемы безопасности. Сейчас у нас трудный период в контексте европейской безопасности, основанный на правилах международный порядок стоит перед значительными вызовами. Под угрозой принцип, целостная, свободная и мирная Европа. 20% территорий Грузии оккупированы. В эти трудные времена союзники и международное сообщество должны продолжать демонстрировать беспрецедентное единство и твердую приверженность основанному на правилах мировому порядку и принципам международного права. Позвольте мне еще раз повторить нашу твердую приверженность в отношении партнерства НАТО и Грузии и выразить благодарность за вашу поддержку», - сказал премьер.





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