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Президент Грузии: Мы можем внести свой вклад в усиление ЕС
22.02.2024 11:54
Президент Грузии, вернувшаяся из Мюнхена, начинает встречи с грузинскими политиками во дворце Орбелиани. 22 февраля Саломе Зурабишвили планирует принять представителя Народной партии Анну Долидзе. Стороны за закрытыми дверями обсудят перспективы государства по вступлению в ЕС, девять рекомендаций Еврокомиссии и то какую роль в этом процессе должна сыграть оппозиция.
«Мы должны понять, что это расширение принесет Европе с точки зрения усиления и устойчивости. Это также важно для Европы, как и для нас. Мы можем внести свой вклад в усиление, поскольку у нас есть некоторый опыт.
Мы можем многого добиться вместе, вот что такое Европейский Союз. Это позволит новым членам не только наслаждаться общим благом и прогрессом, но также проводить более широкую дискуссию, в которой мы все нуждаемся в современном мире, поскольку мы видим, что все меняется быстрыми темпами, и, очевидно, для усиления Европы и безопасности, этих устаревших, процедурных дискуссий недостаточно», — говорит Саломе Зурабишвили.
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