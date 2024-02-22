

Президент Грузии: Мы можем внести свой вклад в усиление ЕС

22.02.2024 11:54





Президент Грузии, вернувшаяся из Мюнхена, начинает встречи с грузинскими политиками во дворце Орбелиани. 22 февраля Саломе Зурабишвили планирует принять представителя Народной партии Анну Долидзе. Стороны за закрытыми дверями обсудят перспективы государства по вступлению в ЕС, девять рекомендаций Еврокомиссии и то какую роль в этом процессе должна сыграть оппозиция.



«Мы должны понять, что это расширение принесет Европе с точки зрения усиления и устойчивости. Это также важно для Европы, как и для нас. Мы можем внести свой вклад в усиление, поскольку у нас есть некоторый опыт.



Мы можем многого добиться вместе, вот что такое Европейский Союз. Это позволит новым членам не только наслаждаться общим благом и прогрессом, но также проводить более широкую дискуссию, в которой мы все нуждаемся в современном мире, поскольку мы видим, что все меняется быстрыми темпами, и, очевидно, для усиления Европы и безопасности, этих устаревших, процедурных дискуссий недостаточно», — говорит Саломе Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





