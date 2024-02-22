

Папуашвили: Власть сделала все для нейтрализации пандемии, войны, радикализма

22.02.2024 13:04





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, представляя отчет за 2023 год, подвел итоги прошедшего года и рассказал о вызовах, с которыми столкнулась власть Грузии вместе с парламентом 10-го созыва.



По его словам, это была пандемия, агрессия России против Украины, где Грузия встала перед исторической угрозой — ввязаться в конфликт мирового масштаба и радикальная оппозиция, которая, по словам Папуашвили, стала третьей по значимости угрозой для страны.



По заявлению Папуашвили, власть Грузии сделала все, чтобы нейтрализовать все эти три большие угрозы.



«К счастью, власть Грузии сделала все для нейтрализации всех этих трех больших угроз – пандемия, война и радикализм.



Более того, с этими большими вызовами удалось справиться таким образом, что мы не уступили ни одного демократического достижения, мы сохранили мир и безопасность, мы помогли нашему братскому украинскому народу, максимально позаботились о здоровье и благополучии нашего населения и добились исторического успеха на пути европейской интеграции Грузии. Это историческое достижение и наследие, которого наша власть добилась, учитывая интересы нашего народа. Это те достижения, благодаря которым мы имеем беспрецедентную поддержку населения перед предстоящими выборами», — заявил в ходе своего выступления председатель парламента Грузии.





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