

Самхарадзе встретился с постоянными представителями 9 стран в ОБСЕ

22.02.2024 13:07





Председатель парламентского комитета по международным отношениям и глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Николоз Самхарадзе принимает участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Вене.



В рамках визита Николоз Самхарадзе встретился с постоянными представителями в ОБСЕ от Канады, Эстонии, Ирландии, Литвы, Норвегии, Польши, Словакии, а также заместителем постоянного представителя США.



По информации пресс-службы парламента, одной из основных тем, обсуждавшихся в ходе встреч, стала повестка дня ОБСЕ на 2024 год.



Стороны рассмотрели вопросы и вызовы региональной и глобальной безопасности, а также подчеркнули важную роль Грузии в процессе урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.



По официальной информации, Николоз Самхарадзе проинформировал своих коллег о сложной ситуации в оккупированных регионах Грузии и угрозах, исходящих со стороны России.



На встрече обсуждались парламентские выборы, запланированные в Грузии на 2024 год, а также была подчеркнута важная роль ОБСЕ как нейтрального и объективного наблюдателя на предстоящих парламентских выборах.



Вместе с Николозом Самхарадзе, во встречах приняла участие посол Грузии в Австрии, постоянный представитель Грузии в ОБСЕ и международных организациях, находящихся в Вене, Кетеван Цихелашвили.





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