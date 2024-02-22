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Байден назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном»


22.02.2024   13:12


Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «сумасшедшим сукиным сыном».

Байден сделал это заявление в Сан-Франциско, общаясь со спонсорами своей кампании. Президент говорил об экзистенциальных угрозах Америке и миру.

«Последняя экзистенциальная угроза — это климат. У нас есть сумасшедший сукин сын, этот парень, Путин, и другие. И мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества — это климат», — цитирует его слова Reuters.

Критические заявления Байдена в адрес Путина усилились после смерти Алексея Навального. В феврале Джо Байден заявил, что президент РФ несет ответственность за смерть Алексея Навального. «Однако в одном нет сомнений: его смерть стала следствием действий Путина и его бандитов», — сказал он.


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