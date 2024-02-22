

Лидер «Лело»: Я внес в бюджет Грузии больше, чем Бидзина Иванишвили

22.02.2024 13:39





Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе утверждает, что он и основанные им компании внесли в бюджет Грузии больше налогов, чем Бидзина Иванишвили.



Хазарадзе заявил в эфире телеканала «ТВ Пирвели», что если Иванишвили не согласен с его заявлением, то он может опубликовать данные о налогах, уплаченных им за эти годы.



«Я один из крупнейших плательщиков [налогов] в этой стране, и мои компании являются одними из крупнейших плательщиков. Скажу вам прямо, Бидзина Иванишвили не внес в бюджет столько, сколько я и созданные мной компании. Если он со мной не согласен, пусть вынесет [данные] и скажет, сколько он уплатил в бюджет, тогда я вынесу [данные] и покажу, сколько я уплатил в бюджет. Дело в этом.



Этот миф о том, что Бидзина Иванишвили [благочестивый] в облаках, должен закончиться, и мы должны об этом говорить.



Они его выставляют как благотворителя, если так обдирать бюджет, то каждый будет филантропом.



То что он делает деньги в России и вкладывает их здесь, в российскую политику, это проблема. Это противоречит национальным интересам моей страны, и я говорю об этом не как лидер политической партии, а как рядовой грузин.



Как рядовой грузин, я говорю Бидзине Иванишвили, опубликуй свои личные выплаты в бюджет, сколько человек ты трудоустроил в этой стране, затем я припишу рядом, сколько я трудоустроил, и сколько я внес в бюджет, того что назначенные тобой люди положили себе в карманы, «, — сказал Мамука Хазарадзе.





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