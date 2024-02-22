

Папуашвили: В 2023 году оппозиция, в разной конфигурации, бойкотировала 10 из 65 пленарных заседаний парламента

22.02.2024 14:52





В 2023 году оппозиция, в разной конфигурации, бойкотировала 10 из 65 пленарных заседаний парламента Грузии, а фракция «Национальное движение» не присутствовала ни на одном заседании группы доверия, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, представляя отчет в высшем законодательном органе страны.



Папуашвили назвал несколько законов, которые, по его мнению, имеют решающее значение для повышения благосостояния населения, и отметил, что оппозиция практически не принимала участия в процессе рассмотрения этих законов.



«В 2023 году состоялось 65 пленарных заседаний парламента Грузии. Оппозиция, в различной конфигурации, бойкотировала 10 из 65 заседаний, то есть их 15%. В ходе пленарных заседаний парламент Грузии принял 622 закона. Среди принятых законов такие законы, как «Об управлении водными ресурсами», «О промышленных выбросах», «О туризме», «О государственных закупках», «Об электронной коммерции», «О защите персональных данных», Оборонный кодекс, Пенитенциарный кодекс, изменения, внесенные в закон «О вещании». К сожалению, за редким исключением, оппозиция практически не участвовала в обсуждении этих законов. Однако именно подобные вопросы на самом деле имеют решающее значение для роста благосостояния нашего населения и для нашего существенного сближения с Евросоюзом», - заявил Шалва Папуашвили.



По его словам, тот факт, что ни на одном из 14 заседаний группы доверия не присутствовал представитель фракции «Национальное движение», показывает, «насколько реален интерес оппозиции к надзору за сферой безопасности».



«Почти в половине из 65 пленарных заседаний, в 30 пленарных заседаниях состоялись слушания подотчетных парламенту ведомств. В частности, в 2023 году в парламенте состоялись 2 доклада премьер-министра, 18 докладов министров и 10 докладов представителей подотчетных парламенту ведомств. За отчетный период в ведомства было отправлено около 3000 вопросов от 48 депутатов парламента Грузии», - заявил Папуашвили.





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