

Папуашвили: Высшее должностное лицо, которое должно было быть объединителем страны, оказалось разобщителем страны

22.02.2024 15:08





Высшее должностное лицо страны, которое должно быть объединителем страны, оказалось разобщителем страны. Она практически разделила игру радикальной оппозиции, способствуя радикализации, и тем самым существенно навредила не «Грузинской мечте», а международному имиджу и интересам Грузии, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, представляя отчет в парламенте.



По его словам, институт президента вовлеклась в «позорный хоровод радикализации».



«Парламент и Конституционный суд Грузии открыто указали Саломе Зурабишвили на нарушение Конституции, однако она все равно решила, что ее личное решение выше парламента, Конституции, Конституционного суда и национальных интересов. Давайте на секунду представим, что подобно Саломе Зурабишвили и другие ветви власти откажутся выполнять решение Конституционного суда. Разве это пример, который президенту следует подавать стране, будущему поколению? Разве это то, что она считает Европой? Высшее должностное лицо, которое должно было быть объединителем страны, оказалось разобщителем страны, способствующим радикализацию. Она практически разделила игру радикальной оппозиции и тем самым существенно навредила не «Грузинской мечте», а международному имиджу и интересам Грузии», - заявил Шалва Папуашвили.





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