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Кобахидзе: Имя Арчила Татунашвили стало символом достоинства и стойкости грузинского мужчины


22.02.2024   15:11


«Власть делает все, чтобы все лица, виновные в смерти Арчила Татунашвили, были привлечены к ответственности перед правосудием», — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

Глава правительства отмечает, что со дня убийства оккупационным режимом Арчила Татунашвили прошло шесть лет.

«Его имя стало для всех нас и будущих поколений символом достоинства и стойкости грузинского мужчины.

Вместе с нашим обществом я еще раз хотел бы почтить светлую память героя нашего времени.

Власть делает все, чтобы все лица, виновные в смерти Арчила Татунашвили, были привлечены к ответственности перед правосудием», — заявил Ираклий Кобахидзе.


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