|
|
|
Кобахидзе: Имя Арчила Татунашвили стало символом достоинства и стойкости грузинского мужчины
22.02.2024 15:11
«Власть делает все, чтобы все лица, виновные в смерти Арчила Татунашвили, были привлечены к ответственности перед правосудием», — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
Глава правительства отмечает, что со дня убийства оккупационным режимом Арчила Татунашвили прошло шесть лет.
«Его имя стало для всех нас и будущих поколений символом достоинства и стойкости грузинского мужчины.
Вместе с нашим обществом я еще раз хотел бы почтить светлую память героя нашего времени.
Власть делает все, чтобы все лица, виновные в смерти Арчила Татунашвили, были привлечены к ответственности перед правосудием», — заявил Ираклий Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна