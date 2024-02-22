

Кобахидзе: Имя Арчила Татунашвили стало символом достоинства и стойкости грузинского мужчины

22.02.2024 15:11





«Власть делает все, чтобы все лица, виновные в смерти Арчила Татунашвили, были привлечены к ответственности перед правосудием», — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.



Глава правительства отмечает, что со дня убийства оккупационным режимом Арчила Татунашвили прошло шесть лет.



«Его имя стало для всех нас и будущих поколений символом достоинства и стойкости грузинского мужчины.



Вместе с нашим обществом я еще раз хотел бы почтить светлую память героя нашего времени.



Власть делает все, чтобы все лица, виновные в смерти Арчила Татунашвили, были привлечены к ответственности перед правосудием», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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