

В Зугдиди до 70-ти членов и активистов покинули «Единое национальное движение»

22.02.2024 15:16





В Зугдиди до 70-ти членов и активистов покинули «Единое национальное движение». Об этом они заявили на сегодняшнем брифинге. От имени всех них с заявлением выступила член избирательного штаба Ганмухури Ирина Шедания.



По её словам, им не нравятся методы работы менеджмента нынешнего руководства партии, поэтому они решили выйти из «Национального движения» и присоединиться к движению Ники Мелия.



На брифинге также было объявлено, что из «Национального движения» собираются выйти еще десятки активистов и членов партии.





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