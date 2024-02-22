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В Зугдиди до 70-ти членов и активистов покинули «Единое национальное движение»
22.02.2024 15:16
В Зугдиди до 70-ти членов и активистов покинули «Единое национальное движение». Об этом они заявили на сегодняшнем брифинге. От имени всех них с заявлением выступила член избирательного штаба Ганмухури Ирина Шедания.
По её словам, им не нравятся методы работы менеджмента нынешнего руководства партии, поэтому они решили выйти из «Национального движения» и присоединиться к движению Ники Мелия.
На брифинге также было объявлено, что из «Национального движения» собираются выйти еще десятки активистов и членов партии.
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