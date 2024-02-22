

Посол Болгарии: Мы хотим видеть свободные и справедливые выборы, развитие демократических процессов

22.02.2024 15:19





«Парламент играет важную, главную роль в осуществлении изменений в стране и на выборах, поэтому мы хотим увидеть, как он выполняет эту роль наилучшим образом», — заявил посол Болгарии в Грузии Веселин Валканов.



Как отметил посол, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, представляя годовой отчет, затронул многие вопросы.



«Это год выборов. Отчет председателя парламента затронул многие вопросы. Мы внимательно слушали. Важно то, что парламент играет важную, большую роль в осуществлении изменений и выборов в стране. Так что, мы хотим увидеть, как он сыграет эту роль наилучшим образом. Мы все хотим видеть свободные и справедливые выборы. Об этом сказал сам спикер, и мы все можем с этим согласиться. Да, мы хотим, чтобы были лучшие условия для развития демократических процессов, потому что это тоже часть пути в ЕС», — заявил посол Болгарии в Грузии.





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