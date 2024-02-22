

Омбудсмен: парламент не должен противодействовать дезинформации на законодательном уровне

22.02.2024 15:26





Заместители народного защитника Грузии Тамар Гварамадзе и Элене Гудушаури приняли участие в рабочей встрече, в Брюсселе, в Европейском парламенте, на которой обсуждались вопросы верховенства закона, демократии и защиты прав человека в странах-кандидатах ЕС.



Одной из тем обсуждения стала и дезинформация, распространяемая в Грузии и во всем миру, заявил омбудсмен Леван Иоселиани:



«Дезинформация – это проблема, и не только в Грузии. Мы всегда призываем всех воздерживаться от использования языка ненависти, распространения подобной дезинформации. Однако я не считаю оправданным противостоять таким действиям с помощью правовых механизмов, поскольку это может поставить страну перед второй опасностью, подразумевающей ограничение свободы слова и самовыражения.



Так что это ответственность тех политических партий, организаций и политиков, которые распространяют дезинформацию. Я не считаю, что парламент должен противодействовать этому на законодательном уровне, поскольку у нас есть закон, который дает людям возможность свободно выражать свое мнение», — сказал Леван Йоселиани.





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