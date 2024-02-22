

Папуашвили назвал пропагандой оппозиции обвинения в пророссийской ориентации «Грузинской мечты»

22.02.2024 15:37





Обвинения в пророссийской ориентации правящей партии «Грузинская мечта» являются частью кампании по дезинформации радикальной оппозиции, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая в законодательном органе с ежегодным отчетом.



«На протяжении лет оппозиция пыталась обвинить правящую партию в пророссийскости. Эта попытка проявилась во внутриполитической пропаганде, слышалась от связанных с оппозицией иностранных акторов, но до сих пор никому не удалось объяснить ни фактами, ни хотя бы немного здравой логикой, почему оппозиция нападает на внешнюю политику правительства», — заявил Папуашвили.



По его словам, оппозиция использует дезинформацию для углубления поляризации, ослабления государственных институтов и «захвата власти незаконными методами». Папуашвили настаивает, что после вторжения России в Украину критики «Грузинской мечты» стали обращаться к этому «политическому арсеналу» все чаще.



«Спекуляции оппозиции по вопросу России можно объяснить сознательным предательством национальных интересов», — сказал он.



В «союзники радикальных политиков» Папуашвили записал некоторые организации неправительственного сектора, названия которых он не привел.



«Правительству и нашему обществу пришлось бороться с дезинформацией в одиночку. В лучших случаях они хранили молчание, а в некоторых случаях в создании и распространении дезинформации участвовали сами неправительственные организации, которые, как правило, должны оценивать события с нейтральной позиции»,- сказал Папуашвили.



Спикер считает, что именно по вине НПО и оппозиции «невольными участниками» кампании против «Грузинской мечты» становятся стратегические партнеры. В качестве примера он привел ситуацию с законом об иноагентах – аналога российского закона, который правящей партии пришлось отозвать на фоне критики западных партнеров и многотысячных протестных акций в Тбилиси в марте 2023 года.



«Дезинформация со стороны радикальных партий и организаций становится эффективной только тогда, когда некоторые из наших стратегических партнеров становятся невольными участниками кампании дезинформации. Лучшим примером этого стали прошлогодние мартовские акции и кампания, которая была направлена против нашего намерения сделать прозрачными средства, получаемые в Грузии из-за границы», — сказал Папуашвили.



С момента прихода власти в 2012 году «Грузинская мечта» называет евроинтеграцию своей главной целью, одновременно правяшая партия старается не ссориться с Москвой. В условиях войны в Украине совмещать два этих подхода стало сложнее. Правительство Грузии за «пророссийскость» все чаще критикует не только оппозиция внутри страны, но и международные партнеры.



Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





