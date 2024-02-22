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Вашадзе: Отчет Шалвы Папуашвили был лишь презрением, презрением и презрением
22.02.2024 17:16
Интересно, г-н Шалва, откуда столько презрения? Откуда взялась презрительная риторика в вашей речи? – с такими словами обратился лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе к председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили, представившему годовой отчет в парламенте страны.
По его же заявлению, «Бидзина Иванишвили - это безработица, бедность, эмиграция и выживание грузин из Грузии».
«Хочу обратиться к Шалве Папуашвили, прозывающемуся председателем парламента. Интересно, г-н Шалва, откуда столько презрения? Откуда взялась презрительная риторика в вашей речи? Никакой поддержки народу, ни малейшего чувства относительно того, почему так много безработных, почему люди уезжают из страны, почему так серьезно упала рождаемость. Лишь презрение, презрение и презрение. Оказывается, во всем виновата оппозиция. Нет, люди, к сожалению, сегодня во всем виноват Иванишвили. Иванишвили равен безработице, бедности, эмиграции, Иванишвили – это выживание грузин из Грузии. Мы должны бороться с этой несправедливостью. Рождаемость упала до исторического минимума. Это создало демографическую катастрофу в стране.
Я вам обещаю, что в парламенте следующего созыва главным будут человек и его нужды. Да, мы хотим объединять, а не разделять. Нам не нужны политзаключенные, Миша [Саакашвили] должен быть на свободе, и этим мы должны положить конец политическим расправам в стране», - заявил Георгий Вашадзе.
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